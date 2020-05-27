Джефф Блэшилл останется главным тренером «Детройта»

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл сохранит пост, сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Елена Сент-Джеймс со ссылкой на генерального менеджера команды Стива Айзермана. Функционер не собирается вносить никаких изменений в тренерский штаб.



Напомним, «Детройт» угодил в список из семи худших клубов, не попавших в плей-офф Кубка Стэнли. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Помимо «Детройта» в плей-офф не попали «Оттава Сенаторз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».



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