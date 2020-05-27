Вайсфельд: считаю, что контракты тренеров нужно регистрировать в базе ЦИБ КХЛ

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд считает, что в базе Центрального информационного бюро КХЛ нужно регистрировать контракты главных тренеров, а также его помощников, менеджеров и персонала.



«Несколько лет назад контракты главных тренеров регистрировались. Тогда я был удивлен почему только главных? Я считаю, правильнее было бы регистрировать всех. И неплохо было бы унифицировать контракты. Может быть не так жестко, как контракты игроков, но, тем не менее. А во-вторых, в этом должны быть заинтересованы сами тренеры, потому что если контракт зарегистрирован в лиге, то, соответственно, и лига несет ответственность за выполнение обязательство перед тренером. Я вообще считаю, что все контракты и тренеров, и менеджеров, и персонала необходимо регистрировать», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».