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Граборенко: времена кулачных поединков в хоккее ушли. Думаю, это правильно

Граборенко: времена кулачных поединков в хоккее ушли. Думаю, это правильно
Хоккей / КХЛ 0

Новичок нижнекамского «Нефтехимика» Роман Граборенко поделился мнением о драках в хоккее.

«В Чехии зарекомендовал себя, как жёсткий игрок? Конфликтные ситуации на льду возникали не так часто. В какие-то моменты достаточно было пару словесных перепалок, и дальше продолжали играть в хоккей.

Знаете, жёсткость в хоккее — вещь неизбежная. Главное, чтобы игра проходила в рамках правил и без грубостей, травм. Сейчас в хоккее стало меньше всевозможных стычек, потасовок на льду. Времена кулачных поединков, думаю, ушли. И правильно. Люди приходят смотреть хоккей. Нам прежде всего надо стараться играть чисто, честно. Но, в случае чего, партнёры могут на меня положиться. В обиду не дам», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

Ранее появилось видео, как хоккеисты тепло обнимаются после жёсткой драки.

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