Генменеджер «Оттавы»: нам повезло получить два из пяти первых номеров драфта
Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион поделился ожиданиями от грядущего драфта Национальной хоккейной лиги.
«Мы сделали домашнюю работу и в этом плане перестройки всегда учитывали, что драфт-2020 станет одним из самых глубоких за много лет. Нам очень повезло иметь шанс дважды выбирать среди первых пяти номеров. Мы к этому готовы», — приводит слова Дориона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, драфт-лотерея НХЛ состоится 26 июня. Главным фаворитом на первый номер драфта является форвард Алексис Лафренье. Лучшим из россиян в рейтинге оказался голкипер системы СКА Ярослав Аскаров, оказавшийся на девятой позиции. Форвард «Салавата Юлаева» Родион Амиров занял 17-ю позицию.
- 27 мая 2020
-
22:59
-
22:08
-
21:39
-
21:28
-
20:51
-
20:27
-
20:11
-
19:57
-
19:32
-
19:06
-
18:57
-
18:41
-
18:14
-
17:54
-
17:21
-
17:18
-
16:47
-
16:28
-
16:10
-
15:41
-
15:10
-
14:45
-
14:20
-
13:56
-
13:45
-
13:22
-
13:05
-
12:41
-
12:29
-
12:10
-
11:55
-
11:35
-
11:20
-
10:58
-
10:50
Партнерский контент