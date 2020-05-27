Генменеджер «Оттавы»: нам повезло получить два из пяти первых номеров драфта

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион поделился ожиданиями от грядущего драфта Национальной хоккейной лиги.



«Мы сделали домашнюю работу и в этом плане перестройки всегда учитывали, что драфт-2020 станет одним из самых глубоких за много лет. Нам очень повезло иметь шанс дважды выбирать среди первых пяти номеров. Мы к этому готовы», — приводит слова Дориона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, драфт-лотерея НХЛ состоится 26 июня. Главным фаворитом на первый номер драфта является форвард Алексис Лафренье. Лучшим из россиян в рейтинге оказался голкипер системы СКА Ярослав Аскаров, оказавшийся на девятой позиции. Форвард «Салавата Юлаева» Родион Амиров занял 17-ю позицию.



