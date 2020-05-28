Защитник «Баффало» Пилут может покинуть российский клуб, когда начнётся сезон в НХЛ

Защитник «Баффало Сэйбрз» Лоуренс Пилут действительно подписал контракт с российским клубом КХЛ, утверждает журналист The Athletic Джон Фогль. Ранее сообщалось об интересе к 24-летнему шведу со стороны «Трактора».
При этом американский клуб НХЛ планирует сохранить права на Пилута, который находится в статусе ограниченно свободного агента. По данным источника, Пилут может сыграть за клуб КХЛ в том случае, если сезон в российской лиге стартует раньше, чем сезон НХЛ-2020/2021, после чего игрок готов вернуться в «Баффало».
Статистика Лоуренса Пилута в регулярном чемпионате НХЛ-2019/2020.
Ранее стало известно, что КХЛ планирует начать сезон 2 сентября, а «Сэйбрз» не попали в плей-офф НХЛ-2020 с участием 24 клубов. Следующий сезон НХЛ могут начать в январе 2021 года.
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