Штат каждой команды НХЛ не сможет превышать 50 человек, 28 из них — полевые игроки

Руководство НХЛ разрешило клубам включить в заявку не более 28 полевых игроков и неограниченное количество вратарей для участия в тренировочном лагере и плей-офф в случае возобновления сезона. Об этом сообщает AP.
По данным источника, менеджеры нескольких клубов сообщили, что получили соответствующую рекомендацию. При этом штат каждой команды не сможет превышать 50 человек в одном из двух городов, где пройдут матчи.
Ожидается, что тренировочный лагерь начнётся не раньше июля, сезон должен возобновиться в конце июля — начале августа. Регулярный чемпионат НХЛ, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, решили не доигрывать. Сезон возобновится сразу с розыгрыша плей-офф Кубка Стэнли, в котором будут участвовать 24 клуба вместо привычных 16.
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