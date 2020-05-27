Клубы НХЛ смогут провести по две выставочные игры перед стартом плей-офф

Известный североамериканский журналист Эллиот Фридман в «Твиттере» опубликовал ещё несколько важных заметок по протоколу возобновления сезона Национальной хоккейной лиги.

Так, например, стало известно, что каждый клуб сможет провести по две выставочные игры. В заявку на матчи плей-офф можно будет включить 28 хоккеистов, при этом количество вратарей в заявке будет неограниченным. Хотя этот пункт лигой будет рассмотрен подробнее чуть позже.

Регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы, чтобы определить номер посева.



Все подробности возобновления сезона доступны в онлайне «Чемпионата».

