Таварес: победа в таких условиях ничем не будет уступать любой другой

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес поделился мнением о принятом плане розыгрыша плей-офф с участием 24 команд.

«Команда, которая выиграет пять раундов… с учётом всего, через что нам уже пришлось пройти, с чем справиться, чтобы добиться этого, станет действительно достойным обладателем Кубка Стэнли, с моей точки зрения. Победа в таких условиях ничем не будет уступать любой другой, которой добивались клубы до сих пор.

Мы много времени этому уделили. Каждый из нас хотел, чтобы его имя оказалось на кубке заслуженно, как это сделали те, кто завоёвывал его до нас. В нынешних условиях невозможно найти идеальный вариант. Мы выбрали этот формат, и он лучший. Можно спорить, является он идеальным или нет. Но мы проведём нормальный розыгрыш плей-офф с 16 участниками», — приводит слова Тавареса пресс-служба НХЛ.