Дэйли: НХЛ будет трудно выбрать канадский город, если мы не можем договориться

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли высказался касательно возможного проведения плей-офф в одном из канадских городов.

В список из 10 кандидатов на проведение плей-офф НХЛ вошли Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер. В марте правительство Канады приняло решение о закрытии границ из-за распространения коронавируса. При этом все, кому разрешён въезд в страну, должны находиться на карантине в течение двух недель.

«В настоящее время есть некоторые проблемы с обязательным 14-дневным карантином, который был введён федеральным правительством. Мы обсуждаем этот вопрос. Но если мы не можем договориться, нам будет трудно выбрать канадский город, потому что 14-дневный карантин для приезжающих команд не позволит играть в 2020 году», – цитирует Дэйли Sportsnet.