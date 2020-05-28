НХЛ официально подтвердила, что «Морис Трофи» поделили Овечкин и Пастрняк

Национальная хоккейная лига в «Твиттере» подтвердила, что три индивидуальных приза по итогам сезона-2019/2020 нашли своих обладателей. Также сообщается, что обладателем «Президент Трофи» стал «Бостон Брюинз», набравший больше всех очков в регулярке.



Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат лиги был прерван досрочно и не будет доигран. Сезон-2019/2020 будет продолжен с этапа плей-офф.



Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выиграл «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов, он разделит награду с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.



Обладателем «Арт Росс Трофи» стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, набравший 110 (43+67) баллов. «Уильям Дженнингс Трофи» выиграли голкиперы «Бостон Брюинз» Туукка Раск и Ярослав Галак.

Deadspin: переименуйте уже «Ришар Трофи» в честь Овечкина!