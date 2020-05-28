НХЛ официально подтвердила, что «Морис Трофи» поделили Овечкин и Пастрняк

Национальная хоккейная лига в «Твиттере» подтвердила, что три индивидуальных приза по итогам сезона-2019/2020 нашли своих обладателей. Также сообщается, что обладателем «Президент Трофи» стал «Бостон Брюинз», набравший больше всех очков в регулярке.
Напомним, из-за пандемии коронавируса регулярный чемпионат лиги был прерван досрочно и не будет доигран. Сезон-2019/2020 будет продолжен с этапа плей-офф.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выиграл «Морис Ришар Трофи» как лучший снайпер регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/2020. На момент досрочной остановки регулярного чемпионата в послужном списке Овечкина было 48 забитых голов, он разделит награду с форвардом «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого также 48 шайб.
Обладателем «Арт Росс Трофи» стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, набравший 110 (43+67) баллов. «Уильям Дженнингс Трофи» выиграли голкиперы «Бостон Брюинз» Туукка Раск и Ярослав Галак.
- 28 мая 2020
-
20:10
-
19:46
-
19:36
-
19:27
-
18:58
-
18:48
-
18:18
-
18:04
-
17:43
-
17:23
-
16:45
-
16:25
-
16:00
-
15:25
-
15:10
-
14:45
-
14:16
-
14:00
-
13:54
-
13:35
-
13:16
-
13:00
-
12:45
-
12:32
-
12:15
-
12:05
-
11:55
-
11:37
-
11:30
-
11:10
-
11:05
-
10:36
-
10:14
-
10:05
-
09:36