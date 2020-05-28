Маккиннон: впервые чувствую, что у «Колорадо» есть реальный шанс выиграть Кубок Стэнли

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон выразил уверенность, что у его клуба есть хороший шанс на победу в Кубке Стэнли.
«Пожалуй, впервые чувствую, что у нас есть реальный шанс на победу. В первые шесть лет карьеры целью был выход в плей-офф Кубка Стэнли. Это будет моё четвёртое участие в плей-офф, но впервые думаю, что мы действительно способны победить.
У нас очень-очень сильная команда. Надеюсь, у нас теперь есть всё необходимое. Всё будет немного по-другому. Но никто не знает, смогли ли бы мы этого добиться при прежних условиях. Здорово, что у нас будет возможность провести значимые матчи с лучшими командами Запада для определения номера посева», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Ранее игроки НХЛ показали, как тренируются на карантине вместе с собаками.
- 28 мая 2020
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