Экс-тафгай Грэттон: у меня много друзей среди казахстанцев, они брали меня на охоту
Бывший тафгай «Витязя» и «Барыса» Джош Грэттон рассказал, что продолжает общаться с экс-партнёрами по «Барысу».
«До сих пор поддерживаю связь с Дастином Бойдом и Брэндоном Боченски, а также с Кевином Даллмэном, Найджелом Доусом. Мы все были очень близки, когда я был там, поэтому приятно видеть, что парни чувствуют себя так хорошо.
У меня было много друзей и среди казахстанцев, ребята брали меня с собой на охоту и обедать. Хорошо относились ко мне, это было для меня вторым домом», — цитирует Грэттона Sports.kz.
Напомним, несколько дней назад Грэттон завершил спортивную карьеру и вошёл в тренерский штаб молодёжной команды «Коллингвуд Блюз» (OJHL). В КХЛ Грэттон провёл 81 матч и набрал 20 (9+11) очков при 385 минутах штрафа.
Бывший тафгай «Витязя» и «Барыса» Грэттон стал тренером
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