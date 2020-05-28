Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Экс-тафгай Грэттон: у меня много друзей среди казахстанцев, они брали меня на охоту

Экс-тафгай Грэттон: у меня много друзей среди казахстанцев, они брали меня на охоту
Хоккей / КХЛ 0

Бывший тафгай «Витязя» и «Барыса» Джош Грэттон рассказал, что продолжает общаться с экс-партнёрами по «Барысу».

«До сих пор поддерживаю связь с Дастином Бойдом и Брэндоном Боченски, а также с Кевином Даллмэном, Найджелом Доусом. Мы все были очень близки, когда я был там, поэтому приятно видеть, что парни чувствуют себя так хорошо.

У меня было много друзей и среди казахстанцев, ребята брали меня с собой на охоту и обедать. Хорошо относились ко мне, это было для меня вторым домом», — цитирует Грэттона Sports.kz.

Напомним, несколько дней назад Грэттон завершил спортивную карьеру и вошёл в тренерский штаб молодёжной команды «Коллингвуд Блюз» (OJHL). В КХЛ Грэттон провёл 81 матч и набрал 20 (9+11) очков при 385 минутах штрафа.

Бывший тафгай «Витязя» и «Барыса» Грэттон стал тренером
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020