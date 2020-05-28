Генменеджер «Флориды»: Бобровскому есть что доказывать. Мы полагаемся на него

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Дэйл Тэллон рассказал, что ждёт качественной игры от российского голкипера Сергея Бобровского.



«Всё это время после остановки чемпионата Бобровский оставался здесь, принеся в жертву возможность отправиться домой. Боб из тех парней, кто работает, не жалея себя. Знаю, он разочарован, как для него складывался нынешний сезон до сих пор. Думаю, ему есть что доказывать, и, считаю, это хорошо. Ожидаю, что он покажет свою лучшую игру. Когда он это делает, у нас всегда есть шанс на победу. Мы на него полагаемся, рассчитываем и многого от него ждём», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Ранее Бобровский показал видео своей весёлой тренировки.