Кубок Шпенглера может быть отменён впервые за 64 года

Глава оргкомитета Кубка Шпенглера Марк Джинола заявил, что в 2020 году турнир может не состояться, если зрителям не разрешат приходить на матчи из-за пандемии коронавируса.
«Сейчас не могу сказать, сможем ли мы провести турнир. Мы определимся с этим вопросом не позднее октября, возможно, ноября. Если не получим зелёный свет для проведения матчей со зрителями, Кубка Шпенглера не будет. Хоккейная вечеринка немыслима без фанатов. О переносе турнира также не может быть речи», – цитирует функционера Swiss Hockey News.
Кубок Шпенглера – старейший клубный международный турнир в Европе, который проводится с 1923 года. За это время не состоялось только четыре розыгрыша – в 1939, 1940, 1949 и 1956 годах. В 2019 году победителем турнира в Швейцарии стала сборная Канады.
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