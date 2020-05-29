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«Спартак» заключил двухлетний контракт с 33-летним защитником Зубаревым

«Спартак» заключил двухлетний контракт с 33-летним защитником Зубаревым
Хоккей / КХЛ 0

«Спартак» заключил двухлетний контракт с защитником Андреем Зубаревым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

33-летний Зубарев провёл в клубе из Санкт-Петербурга пять лет. В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 опытный защитник провёл 32 матча, записав на свой счёт две результативные передачи при показателе полезности "+1" и 8 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на площадке 16 минут 58 секунд за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Зубарев ни разу не попал в состав.

Помимо СКА в КХЛ Андрей Зубарев защищал цвета уфимского «Салавата Юлаева» и мытищинского «Атланта». В Национальной хоккейной лиге хоккеист играл за «Атланту Трэшерз».

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