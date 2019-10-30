Защитник СКА Зубарев вытолкнул арбитра на скамейку запасных

Во втором периоде матча подмосковного «Витязя» и петербургского СКА произошёл курьёзный момент. Защитник «армейского» клуба Андрей Зубарев случайно вытолкнул арбитра на скамейку запасных. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Смотреть видео нужно с отметки 1 минута и 20 секунд.

Составы команд:



«Витязь»:



Ежов (Сапрыкин);

Ержабек — Епишин, Макеев — Бывальцев — Сёмин;

Евсеенков — Лаюнен, Йормакка — Аалтонен — Няттинен;

Головков — Воронков, Гребенщиков — Чернов — Ларичев;

Шинкевич, Монс — Моисеев — Артюхин.



СКА:



Хелльберг (Мельничук);

Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Барабанов;

Зубарев — Рундблад, Кагарлицкий — Швец-Роговой — Бурдасов;

Рукавишников — Белов, Карпов — Кемппайнен — Плотников;

Земчёнок — Галенюк, Якупов — Каблуков — Кетов.