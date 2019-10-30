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Защитник СКА Зубарев вытолкнул арбитра на скамейку запасных

Защитник СКА Зубарев вытолкнул арбитра на скамейку запасных
Хоккей / КХЛ 0

Во втором периоде матча подмосковного «Витязя» и петербургского СКА произошёл курьёзный момент. Защитник «армейского» клуба Андрей Зубарев случайно вытолкнул арбитра на скамейку запасных. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Смотреть видео нужно с отметки 1 минута и 20 секунд.

Составы команд:

«Витязь»:

Ежов (Сапрыкин);
Ержабек — Епишин, Макеев — Бывальцев — Сёмин;
Евсеенков — Лаюнен, Йормакка — Аалтонен — Няттинен;
Головков — Воронков, Гребенщиков — Чернов — Ларичев;
Шинкевич, Монс — Моисеев — Артюхин.

СКА:

Хелльберг (Мельничук);
Дыбленко — Зуб, Ткачёв — Лехтеря — Барабанов;
Зубарев — Рундблад, Кагарлицкий — Швец-Роговой — Бурдасов;
Рукавишников — Белов, Карпов — Кемппайнен — Плотников;
Земчёнок — Галенюк, Якупов — Каблуков — Кетов.

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