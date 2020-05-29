Нападающий Авцин остался в «Тракторе». Односторонний контракт рассчитан на один сезон

«Трактор» заключил контракт с нападающим Александром Авциным, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один сезон.
Регулярный чемпионат 29-летний Авцин начинал в нижнекамском «Нефтехимике», однако 16 октября клуб расторг контракт с игроком. Вскоре нападающий присоединился к «Трактору». В челябинском клубе Александр провёл 31 матч, забросив пять шайб и сделав девять результативных передач.
В общей сложности в сезоне-2019/2020 Авцин принял участие в 41 матче, записав в актив 17 (6+11) очков при показателе полезности "-4" и 67 минутах штрафа.
Ранее хоккейный агент Алексей Дементьев, представляющий интересы нападающего Авцина, рассказал о переговорах с китайским «Куньлунь Ред Стар».
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