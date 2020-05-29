Аликин: зачем мне равняться на Сорокина или Шестёркина? Они моего возраста

Голкипер хабаровского «Амура» Евгений Аликин поделился впечатлениями от сезона-2019/2020.
«Если сравнивать в прошлым сезоном, то этот мы провели гораздо лучше. Нам не хватило всего двух очков для попадания в плей-офф, а год назад мы были совсем на дне турнирной таблицы. В чём секрет моего лучшего сезона в карьере? Никакого секрета нет. Мне стали доверять, провёл гораздо больше матчей, чем в прошлом сезоне. Где изменил отношение к себе, к подготовительному и тренировочному процессу. Подстёгивал и возраст. Когда я только пришёл в КХЛ, то был в команде самым молодым. Соответственно смотрели на меня немного по-другому, чем сейчас, спрос был меньше. А сейчас мне уже 25 лет, надо соответствовать.
Подстёгивал ли пример Ильи Сорокина и Игоря Шестёркина? А чего на них равняться? Они же моего возраста. В плане вратарей я почти ни на кого не равнялся. Разве, что на Юху Метсолу, с которым мы провели несколько сезонов в «Амуре». Видел, насколько серьёзно он относится к играм, как погружается в процесс подготовки, и что-то для себя запоминал», — цитирует Аликина официальный сайт НХЛ.
- 29 мая 2020
-
17:49
-
17:14
-
16:10
-
15:22
-
15:13
-
15:05
-
14:40
-
14:08
-
14:00
-
13:31
-
13:20
-
13:08
-
13:04
-
12:56
-
12:35
-
12:10
-
11:54
-
11:50
-
11:29
-
11:10
-
10:45
-
10:21
-
10:06
-
09:50
-
09:20
-
09:05
-
08:50
-
00:51
-
00:27
-
00:15
- 28 мая 2020
-
23:51
-
23:13
-
22:55
-
22:19
-
21:59