Аликин: зачем мне равняться на Сорокина или Шестёркина? Они моего возраста

Голкипер хабаровского «Амура» Евгений Аликин поделился впечатлениями от сезона-2019/2020.



«Если сравнивать в прошлым сезоном, то этот мы провели гораздо лучше. Нам не хватило всего двух очков для попадания в плей-офф, а год назад мы были совсем на дне турнирной таблицы. В чём секрет моего лучшего сезона в карьере? Никакого секрета нет. Мне стали доверять, провёл гораздо больше матчей, чем в прошлом сезоне. Где изменил отношение к себе, к подготовительному и тренировочному процессу. Подстёгивал и возраст. Когда я только пришёл в КХЛ, то был в команде самым молодым. Соответственно смотрели на меня немного по-другому, чем сейчас, спрос был меньше. А сейчас мне уже 25 лет, надо соответствовать.



Подстёгивал ли пример Ильи Сорокина и Игоря Шестёркина? А чего на них равняться? Они же моего возраста. В плане вратарей я почти ни на кого не равнялся. Разве, что на Юху Метсолу, с которым мы провели несколько сезонов в «Амуре». Видел, насколько серьёзно он относится к играм, как погружается в процесс подготовки, и что-то для себя запоминал», — цитирует Аликина официальный сайт НХЛ.