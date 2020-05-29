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Аликин: берегу фильмы и сериалы для перелётов. В самолёте «Амур» проводит много времени

Аликин: берегу фильмы и сериалы для перелётов. В самолёте «Амур» проводит много времени
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер хабаровского «Амура» Евгений Аликин рассказал, что не смотрел фильмы и сериалы во время карантина.

«Не надоело ли сидеть в четырёх стенах? Я уехал в загородный дом, поэтому здесь не чувствуешь себя в заточении. А вот с другими ребятами разговариваешь, кто в квартире живёт, они жалуются, что невозможно просто всё время в ней находится. У меня же тут лес, природа вокруг.

Недавно приступил к тренировкам, бегаю каждый день. Мы уже общались с тренером по физподготовке, он разработал специальную программу.

Какие фильмы и сериалы посмотрел во время карантина? Если честно, я даже не смотрел. Берегу их для перелётов во время сезона. В самолёте мы проводим много времени, смотреть не пересмотреть», — цитирует вратаря официальный сайт КХЛ.

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