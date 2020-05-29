Бывший тренер «Салавата»: у Сошникова есть все данные, чтобы вернуться в НХЛ

Бывший тренер «Салавата Юлаева» Виталий Ячменёв поделился мнением о форварде уфимского клуба Никите Сошникове.

«В «Салавате Юлаеве» Никита основательно перезагрузил карьеру с учётом того, что до прихода в клуб не играл почти год из-за травм. В Уфе он был одним из лидеров атаки, забросил 27 шайб. Несомненно, это придаст ему в дальнейшем уверенности и новых сил. У него есть все данные, чтобы вернуться в НХЛ, – отличные бросок и катание. Правда, у Сошникова были сотрясения, а к этому в Северной Америке относятся очень внимательно, отслеживают все случаи», — приводит слова Ячменёва «Команда России».

В минувшем сезоне 26-летний Сошников в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ набрал 48 (27+21) очков при показателе полезности «-2» и 28 минутах штрафного времени.