Сошников: мне удалось перезагрузить карьеру после постоянных травм в Северной Америке

Нападающий «Салавата Юлаева» Никита Сошников подвёл итоги первого сезона после возвращения в КХЛ из Северной Америки.

«Лично для меня сезон прошёл хорошо. Хотя и не так гладко, как хотелось бы. Были вещи, которыми я остался недоволен. Например концовкой регулярного чемпионата, когда мне не удавалось забрасывать несколько матчей подряд. Если говорить о командном результате, то оценивать его сложно, так как сезон оборвался на форс-мажоре. В регулярном чемпионате мы выступали нестабильно.

Когда была безголевая серия, я о ней даже не задумывался, пока меня кто-то из ребят в команде не подколол. Не скажу, что я был тогда недоволен своей игрой. У меня были моменты, я отдавал голевые передачи, то есть игра-то шла.

Мне было важно перезагрузить карьеру после постоянных травм в Северной Америке. Считаю, что в первом сезоне мне удалось это сделать. Всё получилось очень хорошо, хочу продолжать в том же духе. И уже сейчас готовлюсь к новому сезону по полной программе», — цитирует Сошникова пресс-служба КХЛ.