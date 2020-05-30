Драйзайтль: могу играть лучше и хочу прибавлять в каждом сезоне

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль прокомментировал своё достижение — он стал лучшим бомбардиром сезона.

«Конечно, горжусь, но знаю, что мне ещё многое надо подтянуть. Понимаю, что это штамп, так все говорят, но это правда. Могу играть лучше и хочу прибавлять в каждом сезоне.

Такой результат можно показать только с помощью партнёров. Мне очень повезло, что играю с такими замечательными ребятами. В последние два года у меня потрясающие партнёры по тройке. За счёт них я стал играть лучше, они сделали меня по-настоящему опасным форвардом. Конечно, мечтаешь о таком успехе, но, пока его не добьёшься, кажется, что всё это очень далеко.

Честно признаюсь, не слежу, как проходит борьба за «Харт Трофи». Безусловно, это огромная честь. Очень приятно не только получить эту награду, но даже близко подойти к ней. Для меня это многое значит. Конечно, очень рад. Скоро узнаем, кто её получит. В любом случае, буду очень рад за себя», — приводит слова Драйзайтля пресс-служба НХЛ.