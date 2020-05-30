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Драйзайтль: «Чикаго» — очень опытная команда. Серия с ними будет интересной

Драйзайтль: «Чикаго» — очень опытная команда. Серия с ними будет интересной
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль поделился ожиданиями от встречи с «Чикаго Блэкхоукс» на предварительном этапе плей-офф.

«Чикаго»? Очень опытная команда. Они умеют побеждать, у них есть опыт в этом плане, они выигрывали серии плей-офф. Серия будет интересной, очень хотим победить в ней.

Потребуется определённое время. По сравнению с другими видами спорта в хоккее больше усилий требуется, чтобы наладить координацию движений, продышаться, почувствовать игру. Не получится всё это сделать быстро. Но НХЛ даст нам возможность подготовиться, встать на ноги. Мы же все в одинаковом положении, так? Все команды находятся в равных условиях. Так что всё честно», — приводит слова Драйзайтля пресс-служба НХЛ.

Драйзайтль: могу играть лучше и хочу прибавлять в каждом сезоне
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