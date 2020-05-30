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«Торпедо» обменяло защитника Сергея Зборовского в «Автомобилист»

«Торпедо» обменяло защитника Сергея Зборовского в «Автомобилист»
Хоккей / КХЛ 0

Нижегородское «Торпедо» обменяло защитника Сергея Зборовского в «Автомобилист» на денежную компенсацию, сообщается на официальном сайте КХЛ. Екатеринбургский клуб заключил с защитником односторонний контракт на два сезона.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Зборовский принял участие в 41 матче, записав на свой счёт 5 (2+3) очков при показателе полезности «+6» и 30 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 16 минут 37 секунд за матч. В плей-офф Сергей провёл четыре матча и не отметился результативными действиями.

В 2015 году Зборовский был выбран на драфте НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем раунде под общим 79-м номером. В составе молодёжной сборной России стал бронзовым призёром чемпионата мира 2017 года.

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