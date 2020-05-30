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Харламов: обмен Зборовского изначально входил в планы «Торпедо»

Харламов: обмен Зборовского изначально входил в планы «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов прокомментировал обмен защитника Сергея Зборовского в «Автомобилист» на денежную компенсацию. Екатеринбургский клуб заключил со Зборовским односторонний контракт на два сезона.

«Проведение данной сделки сразу входило в планы клуба. Она открывает для нас дополнительные возможности для манёвра в дальнейшей селекционной работе», — приводит слова Харламова пресс-служба клуба.

В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Зборовский принял участие в 41 матче, записав на свой счёт 5 (2+3) очков при показателе полезности «+6» и 30 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 16 минут 37 секунд за матч. В плей-офф Сергей провёл четыре матча и не отметился результативными действиями.

«Торпедо» обменяло защитника Сергея Зборовского в «Автомобилист»
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