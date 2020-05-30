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Макдэвид: главное в возобновлении сезона НХЛ — безопасность хоккеистов

Макдэвид: главное в возобновлении сезона НХЛ — безопасность хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о стратегии НХЛ по возвращению к игре после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

«Главное — безопасность хоккеистов и всех, кто вовлечён в этот процесс. Это принципиальный вопрос, который надо было решить в первую очередь, а затем двигаться дальше. Первым шагом стало определение формата. Теперь нужно продумать, как всё будет работать, и ответить на остальные вопросы», — приводит слова Макдэвида официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, в плей-офф сыграют 24 клуба. В розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

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