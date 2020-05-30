Шестаков — о возможном назначении иностранца в «Барыс»: языковой барьер никому не помогал

Нападающий «Барыса» Аркадий Шестаков подвёл итоги прошедшего сезона Континентальной хоккейной лиги.
«В целом, все установки и индивидуальные задачи, которые ставил себе на сезон, я выполнил. Они заключались в том, чтобы сыграть все матчи и закончить сезон с плюсом в показателе полезности. Помимо этого удалось забросить девять шайб, а также отдать семь голевых передач. Это, можно сказать, очень хороший результат для первого сезона.
Не будет ли проблемой возможное назначение в „Барыс“ иностранного наставника? ДУмаю, что на начальном этапе могут возникнуть какие-то проблемы, потому что, я не слышал такого, чтобы языковой барьер кому-то помогал, — он только мешает. Сложности будут, но думаю, что мы с этим справимся, и ничего страшного в этом нет, — тем более, это не впервые для большинства игроков», — цитирует игрока Sports.kz.
- 30 мая 2020
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