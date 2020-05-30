«Филадельфия» подписала контракт новичка с 21-летним Хёгбергом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз» подписал контракт новичка с защитником Линусом Хёгбергом, информирует официальный сайт клуба. 21-летний шведский хоккеист поставил подпись под стандартным трёхлетним соглашением, которое начнёт действовать с сезона-2020/2021.



В прошедшем сезоне Хёгберг защищал цвета шведского «Вёкше», записав на свой счёт 14 (5+9) баллов в 50 матчах при показателе полезности «–14».



Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».