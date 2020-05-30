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Кутюр: расизм есть и в обществе, и в хоккее. Это факт

Кутюр: расизм есть и в обществе, и в хоккее. Это факт
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр поделился своим мнением о проблеме расизма.

«Расизм существует и в обществе, и в хоккее. Это факт. Иногда мне кажется, что большинство закрывали глаза, когда дело касалось расизма. Это не должно продолжаться.

У меня была возможность играть с потрясающими товарищами. Чёрными, белыми — всех цветов. Когда они говорят о вещах, через которые прошли в хоккее и жизни, это открывает глаза.

Спасибо Акиму Алиу и Эвандеру Кейну за то, что так громко заявили об этой проблеме. Нам всем нужно учиться, нужно любить друг друга, независимо от цвета кожи», — написал хоккеист в «Твиттере».

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