Кутюр: расизм есть и в обществе, и в хоккее. Это факт

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр поделился своим мнением о проблеме расизма.



«Расизм существует и в обществе, и в хоккее. Это факт. Иногда мне кажется, что большинство закрывали глаза, когда дело касалось расизма. Это не должно продолжаться.



У меня была возможность играть с потрясающими товарищами. Чёрными, белыми — всех цветов. Когда они говорят о вещах, через которые прошли в хоккее и жизни, это открывает глаза.



Спасибо Акиму Алиу и Эвандеру Кейну за то, что так громко заявили об этой проблеме. Нам всем нужно учиться, нужно любить друг друга, независимо от цвета кожи», — написал хоккеист в «Твиттере».



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