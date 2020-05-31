Евгений Малкин поздравил сына с 4-летием

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин на своей странице в «Инстаграме» поздравил своего сына Никиту с днём рождения. Сегодня, 31 мая, ему исполняется 4 года.

Посмотреть фото можно в аккаунте Евгения Малкина в «Инстаграме».

В нынешнем сезоне российский форвард провёл 55 матчей, в которых набрал 74 (25+49) очка. Регулярный чемпионат в североамериканской лиге завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Ранее Евгений Малкин попробовал себя в баскетболе.