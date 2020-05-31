Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

У нападающего «Автомобилиста» Александра Протаповича родился сын

У нападающего «Автомобилиста» Александра Протаповича родился сын
Хоккей / КХЛ 0

У нападающего «Автомобилиста» Александра Протаповича родился сын, сообщается в официальном «твиттере» екатеринбургского клуба.

«А у нас потрясающие новости! У Александра Протаповича и его супруги Александры родился сын! Поздравляем счастливых родителей!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Автомобилиста».

Прошедший регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги Протапович начинал в «Автомобилисте», откуда его 8 ноября 2019 года обменяли в рижское «Динамо». Всего в сезоне-2019/2020 нападающий принял участие в 34 матчах, записав на свой счёт 12 (5+7) баллов при показателе полезности "-3" и четырёх минутах штрафного времени. В латвийском клубе Протапович проводил на площадке 17 минут и две секунды за матч.

«Торпедо» обменяло защитника Сергея Зборовского в «Автомобилист»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020