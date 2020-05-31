У нападающего «Автомобилиста» Александра Протаповича родился сын, сообщается в официальном «твиттере» екатеринбургского клуба.
«А у нас потрясающие новости! У Александра Протаповича и его супруги Александры родился сын! Поздравляем счастливых родителей!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Автомобилиста».
Прошедший регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги Протапович начинал в «Автомобилисте», откуда его 8 ноября 2019 года обменяли в рижское «Динамо». Всего в сезоне-2019/2020 нападающий принял участие в 34 матчах, записав на свой счёт 12 (5+7) баллов при показателе полезности "-3" и четырёх минутах штрафного времени. В латвийском клубе Протапович проводил на площадке 17 минут и две секунды за матч.
- 31 мая 2020
-
23:01
-
22:49
-
21:58
-
21:38
-
20:51
-
20:38
-
19:43
-
19:21
-
19:02
-
18:47
-
18:03
-
17:51
-
16:35
-
16:00
-
15:36
-
15:15
-
14:56
-
14:26
-
14:15
-
13:50
-
13:24
-
13:15
-
12:55
-
12:20
-
12:10
-
11:55
-
11:40
-
11:15
-
10:50
-
10:25
-
10:10
-
09:45
-
09:20
-
09:00
-
05:07