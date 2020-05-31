У нападающего «Автомобилиста» Александра Протаповича родился сын, сообщается в официальном «твиттере» екатеринбургского клуба.

«А у нас потрясающие новости! У Александра Протаповича и его супруги Александры родился сын! Поздравляем счастливых родителей!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Автомобилиста».

Прошедший регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги Протапович начинал в «Автомобилисте», откуда его 8 ноября 2019 года обменяли в рижское «Динамо». Всего в сезоне-2019/2020 нападающий принял участие в 34 матчах, записав на свой счёт 12 (5+7) баллов при показателе полезности "-3" и четырёх минутах штрафного времени. В латвийском клубе Протапович проводил на площадке 17 минут и две секунды за матч.