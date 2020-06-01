Пелтонен будет судиться с «Лозанной». Он считается претендентом на работу в «Барысе»

Известный тренер Вилле Пелтонен будет судиться со своим бывшим клубом «Лозанна», информирует Le Matin. Специалист недоволен условиями своего увольнения и хочет отсудить у клуба часть зарплаты.
Напомним, Пелтонена называли в числе претендентов на пост главного тренера «Барыса».
С 2016 года 47-летний специалист работал в Швейцарии. Два последних сезона возглавлял «Лозанну», но в конце февраля был уволен. Его сменил канадец Крэйг Мактавиш, ранее тренировавший «Локомотив». Ранее Пелтонен входил в тренерский штаб Кари Ялонена в сборной Финляндии.
В разное время сообщалось, что клуб из Нур-Султана могут возглавить Андрей Назаров, Сергей Зубов, Владимир Чебатуркин, Андрей Сидоренко, Игорь Уланов, Кари Ялонен, Ари-Пекка Селин, Милош Ржига и Томек Валтонен.
- 1 июня 2020
-
14:00
-
13:41
-
13:16
-
12:52
-
12:40
-
12:18
-
11:44
-
11:17
-
10:57
-
10:30
-
10:10
-
09:52
-
09:35
-
09:35
-
08:48
-
06:07
-
04:30
-
03:22
-
00:49
-
00:43
-
00:35
-
00:22
- 31 мая 2020
-
23:56
-
23:48
-
23:23
-
23:01
-
22:49
-
21:58
-
21:38
-
20:51
-
20:38
-
19:43
-
19:21
-
19:02
-
18:47