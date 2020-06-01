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Пелтонен будет судиться с «Лозанной». Он считается претендентом на работу в «Барысе»

Пелтонен будет судиться с «Лозанной». Он считается претендентом на работу в «Барысе»
Хоккей / Прочие 0

Известный тренер Вилле Пелтонен будет судиться со своим бывшим клубом «Лозанна», информирует Le Matin. Специалист недоволен условиями своего увольнения и хочет отсудить у клуба часть зарплаты.

Напомним, Пелтонена называли в числе претендентов на пост главного тренера «Барыса».

С 2016 года 47-летний специалист работал в Швейцарии. Два последних сезона возглавлял «Лозанну», но в конце февраля был уволен. Его сменил канадец Крэйг Мактавиш, ранее тренировавший «Локомотив». Ранее Пелтонен входил в тренерский штаб Кари Ялонена в сборной Финляндии.

В разное время сообщалось, что клуб из Нур-Султана могут возглавить Андрей Назаров, Сергей Зубов, Владимир Чебатуркин, Андрей Сидоренко, Игорь Уланов, Кари Ялонен, Ари-Пекка Селин, Милош Ржига и Томек Валтонен.

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