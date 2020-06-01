Блэшилл: «Дейтрот» хочет выйти на чемпионский уровень, этого за один день не добьёшься

Главный тренер клуба «Детройт Ред Уингз» Джефф Блэшилл поделился мнением о поддержке, которую ему выразил генеральный менеджер Стив Айзерман.



«Конечно, это очень много значит. Мы откровенно поговорили со Стивом. В работе с ним мне нравится, что он чётко обозначает параметры, на основе которых мне нужно работать. Мы находимся в команде, которая пытается выработать долгосрочный подход, способный вывести её на нужный всем нам уровень… то есть на чемпионский уровень. А на это нужно время, этого не добьёшься за день. Безусловно, замечательно, что Стив доверяет мне. Я с нетерпением жду, когда мы начнём решать задачи, стоящие перед нами в будущем», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.