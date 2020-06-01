Экс-жена Зайцева: очень боюсь, что могу больше никогда не увидеть своих детей

Маргарита Готовцева, бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, поделилась своим мнением о конфликте с бывшим мужем и его родственниками. Напомним, экс-супруги сейчас оспаривают право опекунства над детьми.

«Я очень боюсь, что могу больше никогда их не увидеть. Сейчас семья Никиты находится в полной уверенности, что решение судьи о проживании моих девочек будет в их пользу. Но даже если решение будет в мою, не уверена, что Никита со мной свяжется. Я уже выиграла первую инстанцию, но он продолжил прятать девочек. Разумеется, я сделаю всё, что от меня зависит, но всё-таки надеюсь, что к нему вернутся отцовские чувства и он будет действовать в интересах детей, а не из принципов и родительских наставлений.

Родители хоккеиста? Сложно сказать, какие у нас с ними были отношения до развода. Когда всё было хорошо, я была любимой невесткой. Как только мы ссорились, они всегда принимали сторону Никиты. Вся эта ситуация случилась с подачи Игоря, его отца. И сейчас он тоже руководит процессом, это стало делом его жизни. Пока мы жили вместе с Никитой, он всегда помогал родителям, то есть его семья ни в чем не нуждалась и у них была возможность не работать. И если честно, я не помню, чтобы у Игоря было какое-то дело. И вот появилось занятие. Я думаю, Никите в первое время было всё равно, он просто спонсировал это мероприятие. А сейчас это стало делом принципа для него тоже. Ведь если сейчас они пойдут на мировую, то, по сути, признают, что были неправы», — приводит слова Готовцевой People Talk.