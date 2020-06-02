Тэйвз — о протестах в США: белые люди должны открыть глаза и сердца

Капитан «Чикаго Блэкхоукс» Джонатан Тэйвз прокомментировал ситуацию с протестами в США, вызванными гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в результате жестоких действий полиции.

«Многие могут утверждать, что эти беспорядки и разрушения ужасны. Я буду первым, кто признает это, будучи белым мужчиной. Именно такой была моя первая реакция. Но кто я такой, чтобы говорить кому-то, что их боль ненастоящая? Особенно когда они находятся в точке кипения и их невозможно удержать. Очевидно, что такая реакция не возникла из воздуха.



Ещё раз – я не одобряю грабежи. Но действительно ли то, что мирный протест – это единственный ответ? Для этого было достаточно времени, и если бы это был ответ, мы бы давно обратили на него внимание. Для меня сострадание – это по крайней мере попытка почувствовать и понять, через что проходит кто-то другой. Может быть, на мгновение я смогу попытаться увидеть мир их глазами.



Я не могу ни на секунду притвориться, что знаю, каково это – быть чернокожим. Тем не менее просмотр видео смерти Джорджа Флойда и бурная реакция на это по всей стране вызывают у меня слёзы. Всё это подвело меня к мысли о том, какую боль на самом деле испытывают чернокожие и другие меньшинства. С чем сталкиваются индейцы – как в Канаде, так и в США. Как им приходится расти в их мире. Чего я не знаю из-за того, что у меня есть привилегии, которых нет у других?



Моё послание адресовано не чернокожим, оно не о том, что они должны делать в будущем. Мое послание – для белых людей. Мы должны открыть наши глаза и сердца. Это единственный выбор, который у нас есть, иначе это будет продолжаться. Давайте будем бороться против ненависти и страха с помощью любви и сострадания. Не спрашивать, что ты можешь сделать для меня, но что я могу сделать для тебя? Будьте теми, кто сделает первый ход. В конце концов любовь побеждает всё», – написал Тэйвз в «Инстаграме».

25 мая афроамериканец Джордж Флойд погиб в Миннеаполисе в результате жестоких действий полицейских. Инцидент произошёл на глазах прохожих. Флойд отказался выполнить требование стражей порядка покинуть автомобиль и оказал им сопротивление. После этого один из полицейских надел на него наручники, после чего прижал Джорджа к земле коленом, которым надавил на шею, и удерживал в таком положении несколько минут.



Мужчина просил полицейского отпустить и кричал, что задыхается, но полицейский на просьбу не откликался. Через какое-то время Джордж потерял сознание. Вызвали скорую, однако врачи уже не смогли помочь пострадавшему. После этого массовые беспорядки охватили более 20 штатов США.