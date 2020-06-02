Зарплата чемпиона мира Каски в «Авангарде» должна составить 35 млн рублей

Защитник системы «Каролины Харрикейнз» Оливер Каски близок к переходу в «Авангард». Омский клуб намерен заключить однолетний контракт с финским защитником на сумму 35 млн руб, сообщает РБК со ссылкой на источник в клубе и собеседник, близкий к руководству «Авангарда».
24-летний защитник выступал на ЧМ-2019 в составе сборной Финляндии, обыгравшей в полуфинале Россию (1:0) и затем выигравшей золото. В сезоне-2019/2020 Каски играл в АХЛ за фарм-клубы «Детройт Ред Уингз» и «Каролины». В 54 матчах регулярного чемпионата АХЛ набрал 25 (13+12) очков.
В сезоне-2018/2019 Каски выступал за финский «Пеликанс», набрав 51 (19+32) очко в 59 матчах регулярного чемпионата, а также забросив две шайбы и отдав две результативные передачи в шести встречах плей-офф.
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