Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Источник: Каблуков может статью часть обмена между «Магниткой» и «Авангардом»

Источник: Каблуков может статью часть обмена между «Магниткой» и «Авангардом»
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» может обменять нападающего Илью Каблукова в «Авангард», сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Новичок уральского клуба может стать частью обмена с «Авангардом», в результате которого «ястребы» также заполучат защитника Алексея Береглазова, а в Магнитогорск отправится нападающий Тейлор Бек.

В минувшем сезоне Каблуков защищал цвета СКА. В межсезонье «армейский» клуб обменял хоккеиста в «Амур», который впоследствии расторг контракты с Каблуковым, после чего Илья подписал контракт с «Магниткой».

32-летний Каблуков в 48 матчах регулярки сделал три результативные передачи при показателе полезности "+5" и 43 минутах штрафного времени. Форвард проводил на льду 13 минут и 41 секунду за матч. В плей-офф Каблуков не играл.

Алексей Береглазов подпишет контракт с «Авангардом»
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020