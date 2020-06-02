Источник: Каблуков может статью часть обмена между «Магниткой» и «Авангардом»

Магнитогорский «Металлург» может обменять нападающего Илью Каблукова в «Авангард», сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Новичок уральского клуба может стать частью обмена с «Авангардом», в результате которого «ястребы» также заполучат защитника Алексея Береглазова, а в Магнитогорск отправится нападающий Тейлор Бек.

В минувшем сезоне Каблуков защищал цвета СКА. В межсезонье «армейский» клуб обменял хоккеиста в «Амур», который впоследствии расторг контракты с Каблуковым, после чего Илья подписал контракт с «Магниткой».

32-летний Каблуков в 48 матчах регулярки сделал три результативные передачи при показателе полезности "+5" и 43 минутах штрафного времени. Форвард проводил на льду 13 минут и 41 секунду за матч. В плей-офф Каблуков не играл.