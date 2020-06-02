Рекки: Малкин сделал большой шаг вперёд как лидер. Приятно это видеть

Член тренерского штаба «Питтсбург Пингвинз» Марк Рекки поделился мнением об игре российского нападающего Евгения Малкина.
«Малкин самым первым говорил, что в прошлом сезоне не выглядел собой. И он просто хотел доказать людям и в том числе себе, что по-прежнему может быть эффективным игроком в этой лиге. Он обладает бойцовскими качествами и очень хочет побеждать. С точки зрения лидерских качеств он сделал большой шаг вперёд. И даже сейчас он принимает активное участие в наших собраниях. Это очень приятно видеть.
Наши ребята знают, что становятся старше. Они хотят продолжать выиграть чемпионства, за что стоит отдать им должное. Они гордятся тем, что делают, и хотят продолжать выигрывать», — цитирует Рекки официальный сайт НХЛ.
Ранее Малкин показал, как пробует крутить на пальце баскетбольный мяч.
- 2 июня 2020
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