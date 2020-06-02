Стэмкос опубликовал заявление по поводу беспорядков в США

Нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал ситуацию с протестами в США. Напомним, протесты начались после убийства Джорджа Флойда. Афроамериканец был задержан полицией, во время задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание и скончался.
«Я смотрел, я слушал, и теперь я готов говорить. После убийства Джорда Флойда мне было трудно рассказать, что я по-настоящему чувствовал. Я испугался? Есть ли у меня чувство вины за то, что я белый? Я часть проблемы, если я молчу?
Я наблюдал за мирными протестами людей и не испытываю к ним ничего, кроме уважения. Однако я наблюдал и грабежи с беспорядками. Я не одобряю подобные акции, такие действия могут причинить настоящие боль и страдание.
Мы не можем сейчас найти ответы на все вопросы. Я верю, что мы можем собраться и вместе продолжить бороться за лучшее будущее», — написал Стэмкос.
- 2 июня 2020
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