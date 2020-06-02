Пашков: омоложение СКА радует, но принимает искусственный характер

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился своим мнением о фаворитах Западной конференции в следующем сезоне.



«Фавориты Запада теперь «Динамо» и «Локомотив»? Очень сомнительно. «Динамо» провело отличный сезон, практически полностью реализовало свои возможности. Хватит ли их для дальнейшего роста, даже учитывая неплохие приобретения, большой вопрос. Вообще давать прогнозы относительно выступления бело-голубых — дело неблагодарное, команда у нас непредсказуемая. Скажем, год назад у многих не было оптимизма, а команда выстрелила. Вот и теперь возможно всё.



«Локомотив» вообще провёл разочаровывающий сезон. Весной команда пригласила качественных игроков, подписала на три года тренера Скабелку. Это значит только одно: сразу его не уволят. Но зная систему управления «Локомотивом», не имею уверенности, что команда бросит вызов лидерам конференции. Слишком много было нервных движений в прошлом.



С интересом и некоторым волнением слежу за тем, что происходит в Санкт-Петербурге. С одной стороны, интенсивное омоложение в СКА радует, с другой — этот процесс принимает, на мой взгляд, искусственный характер. Не припомню, чтобы в последние годы большие клубы в КХЛ так резко омолаживались, да ещё, говорят, вместе со сменой тренерского штаба. Риски здесь очевидны, хотя в перспективе новый курс может принести СКА результат на годы. Остаётся пожелать терпения руководителям клуба.



Как раз ЦСКА, на мой взгляд, не утратит свои позиции. Два-три лидера команду покинут, но за счёт глубины состава «армейцы» Москвы могут не заметить эти потери. Да, и в ЦСКА идёт омоложение, но оно всё-таки точечное. Плюс сохраняется тренерский штаб», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.