«Прогулка по расписанию». Радулов показал, как гуляет по Москве

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Александр Радулов показал видео прогулки по Москве. Напомним, гулять по российской столице можно только по специальному графику.



«Прогулка по расписанию», — написал Радулов.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».



Напомним, регулярный чемпионат НХЛ, прерванный из-за коронавируса, не будет доигран. В розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 клуба, имеющие наибольший процент побед в завершённой регулярке. На проведение матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги претендуют 10 городов. В число претендентов, из которых выберут всего два города, вошли Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер.