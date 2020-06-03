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«Прогулка по расписанию». Радулов показал, как гуляет по Москве

«Прогулка по расписанию». Радулов показал, как гуляет по Москве
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Александр Радулов показал видео прогулки по Москве. Напомним, гулять по российской столице можно только по специальному графику.

«Прогулка по расписанию», — написал Радулов.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ, прерванный из-за коронавируса, не будет доигран. В розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 клуба, имеющие наибольший процент побед в завершённой регулярке. На проведение матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги претендуют 10 городов. В число претендентов, из которых выберут всего два города, вошли Чикаго, Коламбус, Даллас, Эдмонтон, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Миннеаполис, Питтсбург, Торонто и Ванкувер.

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