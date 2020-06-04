«Предлагаю обмен Кросби на Дзюбу». Малкин и Овечкин оценили хоккейную тренировку Артёма
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировали хоккейную тренировку нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Футболист поработал над броском по воротам.
«Предлагаю обмен Кросби на Дзюбу», — написал Малкин в комментариях.
«Неплохо, надо сыграть как-нибудь» — прокомментировал Овечкин.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги остановлен из-за пандемии коронавируса. Сезон будет доигран и начнётся сразу с этапа плей-офф. В розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 клуба, имеющие наибольший процент побед в регулярном чемпионате. Точные сроки возобновления сезона остаются неизвестными. Тренировочные лагеря должны открыться в июле.
«Малкин, Овечкин, Ковальчук — я иду за вами». Дзюба показал владение хоккейной клюшкой
- 4 июня 2020
-
06:26
-
00:21
- 3 июня 2020
-
23:57
-
23:23
-
22:57
-
22:47
-
22:26
-
21:59
-
21:24
-
20:49
-
20:39
-
20:07
-
19:48
-
19:23
-
19:00
-
18:48
-
18:22
-
17:56
-
17:38
-
17:13
-
16:40
-
16:25
-
15:58
-
15:30
-
15:01
-
14:40
-
14:15
-
14:00
-
13:35
-
13:11
-
12:40
-
12:15
-
11:50
-
11:15
-
11:06
Партнерский контент