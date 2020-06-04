«Предлагаю обмен Кросби на Дзюбу». Малкин и Овечкин оценили хоккейную тренировку Артёма

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировали хоккейную тренировку нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Футболист поработал над броском по воротам.

«Предлагаю обмен Кросби на Дзюбу», — написал Малкин в комментариях.

«Неплохо, надо сыграть как-нибудь» — прокомментировал Овечкин.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги остановлен из-за пандемии коронавируса. Сезон будет доигран и начнётся сразу с этапа плей-офф. В розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 клуба, имеющие наибольший процент побед в регулярном чемпионате. Точные сроки возобновления сезона остаются неизвестными. Тренировочные лагеря должны открыться в июле.