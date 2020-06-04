Хоккейный клуб ЦСКА подписал контракт с главным тренером Никитиным на три года

Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович сообщил о продлении контракта с главным тренером Игорем Никитиным.
«Контракт с главным тренером Игорем Никитиным продлён на три года. Переговоры прошли в обычном режиме, с конструктивным подходом с обеих сторон. Что с новым контрактом Никиты Нестерова? Потерпите день-два, пожалуйста», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Контракт Никитина с ЦСКА истёк по окончании сезона КХЛ-2019/2020. Специалист возглавил клуб в 2017 году, в сезоне-2018/2019 «армейцы» впервые завоевали Кубок Гагарина.
В досрочно завершённом сезоне КХЛ ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата, а в плей-офф со счётом 4-0 в серии первого раунда обыграл нижегородское «Торпедо». Пресс-служба ЦСКА сообщила, что работу в клубе продолжит весь тренерский штаб Никитина.
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