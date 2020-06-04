Есмантович: ЦСКА начал обсуждать контракт с Сорокиным, Капризов подпишет контракт в НХЛ

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал сообщения о возможном подписании новых контрактов с голкипером Ильей Сорокиным и нападающим Кириллом Капризовым на сезон-2020/2021.
«На этой неделе, если быть точнее, 1 июня, начали обсуждать контракт с Ильёй Сорокиным. С Капризовым тоже общались, интересовались планами Кирилла на будущее. Он сообщил, что принял решение подписать контракт с клубом НХЛ», — приводит слова Есмантовича пресс-служба ЦСКА в «Твиттере».
23-летний Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» Кирилл провёл два сезона, после чего перебрался в «Салават Юлаев». В уфимской команде Капризов провёл год и перешёл в ЦСКА, где выиграл Кубок Гагарина 2019 года. В общей сложности за карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, в которых забросил 124 шайбы и сделал 137 результативных передач. Хоккеист намерен продолжить карьеру в «Миннесоте Уайлд».
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