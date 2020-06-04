Никитин: у ЦСКА есть деньги под потолком зарплат. Нужны усиления и в оборону, и в атаку

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал продление контракта с «армейским» клубом и заявил, что команде нужно усиление состава.

«Переговоров как таковых не было, просто руководители были заняты более важными проблемами. Ждали, когда будет возможность. Конечно, для меня большая честь работать в ЦСКА. Это новое испытание, но далеко загадывать не будем, будем идти день за днём.

У нас есть деньги под потолком зарплат, поэтому сейчас работа по новичкам идёт. Нужны усиления и в оборону, и в атаку. Не секрет, что нам очень прилично пришлось урезаться, не всё так просто. Но это работа, её нужно делать.

Решение Сорокина? Илья уже себя зарекомендовал. Это будет его решение, я в переговорах не участвую, это работа менеджмента», — цитирует Никитина ТАСС.