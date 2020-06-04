Никитин: у ЦСКА есть деньги под потолком зарплат. Нужны усиления и в оборону, и в атаку

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал продление контракта с «армейским» клубом и заявил, что команде нужно усиление состава.
«Переговоров как таковых не было, просто руководители были заняты более важными проблемами. Ждали, когда будет возможность. Конечно, для меня большая честь работать в ЦСКА. Это новое испытание, но далеко загадывать не будем, будем идти день за днём.
У нас есть деньги под потолком зарплат, поэтому сейчас работа по новичкам идёт. Нужны усиления и в оборону, и в атаку. Не секрет, что нам очень прилично пришлось урезаться, не всё так просто. Но это работа, её нужно делать.
Решение Сорокина? Илья уже себя зарекомендовал. Это будет его решение, я в переговорах не участвую, это работа менеджмента», — цитирует Никитина ТАСС.
- 4 июня 2020
-
13:40
-
13:25
-
13:17
-
13:10
-
13:05
-
12:39
-
12:23
-
12:10
-
12:04
-
11:55
-
11:37
-
11:15
-
10:50
-
10:15
-
10:05
-
09:31
-
09:24
-
09:12
-
09:02
-
06:26
-
00:21
- 3 июня 2020
-
23:57
-
23:23
-
22:57
-
22:47
-
22:26
-
21:59
-
21:24
-
20:49
-
20:39
-
20:07
-
19:48
-
19:23
-
19:00
-
18:48