Точицкий — о новом сезоне: не хотелось бы на предсезонке играть при пустых трибунах

Нападающий «Сочи» Никита Точицкий рассказал, как поддерживает физическую форму, и поделился ожиданиями от следующего сезона.
«Я тренируюсь, причём уже давно, чтобы держать себя в форме. Стараюсь разнообразить занятия, насколько это возможно. Тренер по физподготовке нам прислал программу: по мере того, какие у меня есть тренажёры и приспособления, стараюсь её выполнять в домашних условиях. Жду, когда откроются в Питере какие-то ледовые арены, чтобы можно было покататься. Очень скучаю по льду — долго не было его, с последней ледовой тренировки прошло три месяца, поэтому хотелось бы уже начать кататься.
Так получилось, что это межсезонье необычное для всех. Обращаешь внимание на то, что происходит в мире, как развиваются события. Сказывается отсутствие льда и привычных тренировок в зале. Ощущения необычные, и хочется, чтобы поскорее всё это закончилось, спокойно начать тренировки, собраться всем вместе и готовиться к сезону. Провести домашний турнир с болельщиками — надеюсь, что к тому моменту это будет возможно. Не хотелось бы на предсезонке играть при пустых трибунах.
От нового сезона жду улучшения результатов и своих, и командных. Считаю, что вместе нам по силам выйти в плей-офф и достойно там выступить!» — приводит слова Точицкого пресс-служба клуба.
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