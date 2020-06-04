Фетисов: я 13 лет жил в Америке, и меня президент Путин позвал обратно в Россию

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, как вернулся в Россию по просьбе президента страны Владимира Путина.

«У меня дочь живёт в США, закончила нью-йоркский университет. При чём здесь патриотизм? Она хочет жить там, родилась там. Так получилось волею судеб. Мне говорят: «Слушай, у тебя дочка учится в Америке». И слава богу, что она учится в Америке. Получит образование, которое конкурентно. У неё своя жизнь. Я 13 лет жил в Америке, и меня президент Путин позвал обратно в Россию, сказал: «Слава, ты мне нужен. Нужно поднять спорт, создать систему, вернуть России доверие в мире». Я этим занимался, я это сделал.

Все знали, что я приехал в Россию после 13 лет жизни в США. У меня даже была грин-карта, имущество там было, счета в банке. Потом выходит закон, что чиновник не может иметь грин-карту и гражданство. Я пошёл в американское посольство и сказал: «Ребят, заберите грин-карту». Они спрашивали: «Почему?» Я им объяснил, мне вынесли визу на три года. Нельзя иметь счета за границей, поэтому я закрыл там все свои счета. Так я говорю: патриот — это не тот, кто живёт здесь, а тот, кто думает о стране и как сделать её лучше. Хорошо, когда есть заграничный опыт, который можно применить в России. У меня здесь дом, отец, уважение. У меня здесь всё. О каком патриотизме мы говорим?» — сказал Фетисов в интервью Deutsche Welle.