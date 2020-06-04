И. Воробьёв: Ламмикко — очень талантливый игрок, берём его в связку к Песонену

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал переход в уральский клуб финского форварда Юхо Ламмикко.

«Юхо — молодой и очень талантливый игрок, с приличной статистикой, уже съездивший за океан. У него хорошие габариты, качественное катание и приличная борьба. На сегодняшний день, конечно, задумка в том, что мы берём его в связку к Харри Песонену и им будет вместе комфортнее играть. Но хоккей — интересная штука, могу рассказать одну историю. Идёт сезон 2013-2014 годов, мы берём Яна Коваржа в связку к соотечественнику Милану Гулашу. Понятно, Мозякин с Зариповым играют, мы прокручиваем в их звене центральных – Дмитрия Казионова, Кэла О`Райли, Джастина Ходжмэна – вроде иногда у ребят получается, но чего-то явно не хватает. Коваржа с Гулашем не трогали до последнего, но вдруг Милан ломает ногу, мы ставим Коваржа в центр первого звена, и получается одна из лучших атакующих связок в истории КХЛ. Так что всё может быть по-другому», — приводит слова Воробьёва пресс-служба клуба.

24-летний Ламмикко в сезоне-2019/2020 выступал в чемпионате Финляндии за «Кярпят», в 57 матчах записав на свой счёт 51 (22+29) балл при показателе полезности «+30» и 48 минутах штрафного времени.

Игрок регулярно выступает за сборную Финляндии. В составе национальной команды Юхо выиграл чемпионат мира 2019 года. На мировом первенстве форвард принял участие в семи матчах, не отметившись результативными действиями.