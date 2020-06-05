«Питтсбург» сообщил о заражении своего игрока коронавирусом

Хоккеист «Питтсбург Пингвинз» сдал положительный тест на коронавирус COVID-19, сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере». На данный момент имя хоккеиста не разглашается.
«Игрок находится не в Питтсбурге. Он изолировался в своём доме при появлении первых симптомов. Он продолжает восстановление и чувствует себя хорошо.
Здоровье и безопасность игроков, сотрудников, болельщиков и сообщества остаются нашим главным приоритетом», — говорится в сообщении клуба.
Напомним, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что регулярный чемпионат завершён досрочно. За Кубок Стэнли сразятся 24 клуба, имеющие на момент приостановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в плей-офф не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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