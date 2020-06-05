С 8 июня клубам НХЛ будет разрешено проводить тренировки в малых группах

На официальном сайте НХЛ было опубликовано заявление о том, что начиная со следующей недели, 8 июня, клубы приступают ко второй стадии перед возобновлением сезона.
«Начиная с 8 июня — при условии выполнения каждым клубом всех требований, изложенных в протоколе, — клубам будет разрешено вновь открыть свои тренировочные базы в своих городах, чтобы позволить игрокам участвовать в индивидуальных тренировочных мероприятиях (вне льда и на льду). Игроки будут участвовать на добровольной основе и будут распределены на небольшие группы (то есть не более шести игроков одновременно, плюс ограниченное число сотрудников клуба). Различные меры, изложенные в протоколе, предназначены для обеспечения игрокам безопасной и контролируемой среды, в которой они могут возобновить свою подготовку. Данный этап не является заменой тренировочного лагеря.
Все необходимые приготовления, включая те, которые требуют участия игрока (обучение, диагностическое тестирование, планирование медицинских мероприятий и т.д.), могут начаться немедленно. NHL и NHLPA продолжают переговоры по соглашению о возобновлении чемпионата», — говорится в официальном заявлении.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки регулярного чемпионата. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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